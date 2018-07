Inter de Milão derrota Tottenham e vira líder isolada

A Inter tinha começado a terceira rodada empatada com o Tottenham na liderança da chave, ambos com quatro pontos. Agora, o time de Milão aparece sozinho na primeira colocação, com sete pontos, deixando a equipe inglesa em segundo lugar. Enquanto isso, Twente e Werder Bremen, que empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira, estão com os mesmos dois pontos.

Atual campeã europeia, a Inter de Milão entrou em campo nesta quarta-feira com quatro jogadores brasileiros entre os titulares: Julio Cesar, Maicon, Lúcio e Philippe Coutinho. Do lado do Tottenham, o Brasil estava representado pelo goleiro Gomes, mas ele recebeu o cartão vermelho logo aos oito minutos de jogo, após fazer um pênalti em Biabiany.

Num boa tabela de Philippe Coutinho e o camaronês Eto''o, o argentino Javier Zanetti abriu o placar logo aos dois minutos. Depois, no pênalti de Gomes, Eto''o ampliou a vantagem. Já com Cudicini no gol do Tottenham, Stankovic marcou mais um para a Inter aos 13. Sem diminuir o ritmo, o time italiano chegou aos 4 a 0 novamente com Eto''o, com apenas 35 minutos de jogo.

Diante desse massacre no primeiro tempo, o jogo parecia liquidado. Mas, mesmo com um jogador a menos em campo, o Tottenham ainda teve forças para reagir. Com três gols de Gareth Bale, aos sete, aos 45 e aos 46, todos nas costas do lateral Maicon, o time inglês assustou a torcida da Inter em Milão, mas os donos da casa conseguiram garantir a vitória.

No outro jogo do Grupo A, o Twente recebeu o Werder Bremen e ficou no empate de 1 a 1. Jogando em casa, o time holandês abriu o placar aos 30 minutos, com o gol de Theo Janssen. Mas os alemães reagiram rápido, garantindo a igualdade aos 35, com Arnautovic. O resultado foi ruim para os dois, que continuam na lanterna da chave, com dois pontos cada.