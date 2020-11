Inter de Milão derruba invencibilidade do Sassuolo e encosta no líder Milan

O que há um bom tempo parecia improvável está acontecendo na atual temporada do Campeonato Italiano: as equipes de Milão dominando a tabela de classificação. Neste sábado, a Inter de Milão passou fácil pelo então vice-líder Sassuolo, por 3 a 0, derrubou a invencibilidade do adversário no torneio e encostou no arquirrival Milan, o primeiro colocado.

O Milan lidera com 20 pontos. A Inter subiu para os mesmos 18 do Sassuolo, mas figura em segundo por levar vantagem nos critérios de desempate. Tem 10 gols de saldo, diante de 8 do surpreendente oponente deste sábado que sofreu o primeiro revés na competição. Apenas o líder e a Juventus seguem invictos.

Foi uma bela apresentação da Inter no estádio Città del Tricolore, na abertura da nona rodada do Italiano. Mesmo desfalcada de Lukaku, Hakimi e Young, se impôs diante do ajustado rival e ganhou mostrando força.

Logo aos quatro minutos, o zagueiro saiu jogando errado, carimbando Lautaro Martínez. O atacante argentino avançou, brigou pela bola com a defesa e acabou servindo Alexis Sánchez. O chileno teve calma para cortar o goleiro e abrir o marcador.

Num lance de bate rebate dentro da área, aos 14, Chiriches desviou contra as próprias redes, ampliando a vantagem da equipe de Antonio Conte para 2 a 0. O treinador caminhava a passos largos para chegar ao quarto jogo seguido sem derrotas diante do Sassuolo.

Mesmo com desfalques e menor posse de bola, a Inter foi sempre efetiva, chegando com força e organização ao ataque. Virou a etapa com vantagem gigante e sem levar sustos.

Na etapa final, a reação do Sassuolo esbarraria no forte poder defensivo dos visitantes. Sem encontrar seu melhor futebol, os mandantes seriam novamente dominados e levariam outro gol.

Ataque em velocidade, iniciado por Vidal, aos 15 minutos. Darmian recebeu e cruzou para Gagliardini anotar um belo gol. Ele recebeu na entrada da área, dominou de direita e bateu bonito com a canhota para levar selar o triunfo e levar a Inter ao segundo lugar.