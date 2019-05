Inter de Milão e Atalanta triunfam e se classificam à Liga dos Campeões

Os torcedores dos dois clubes de Milão viveram fortes emoções neste domingo com a 38.ª e última rodada do Campeonato Italiano. Brigando junto com a Atalanta e a Roma por duas vagas na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, Inter de Milão e Milan sofreram até o último minuto. Melhor para o primeiro, que venceu o Empoli por 2 a 1 no sufoco, em casa, e se classificou ao lado da equipe de Bérgamo, que também fez a sua parte contra o Sassuolo com o triunfo por 3 a 1.

Milan e Roma, que também ganharam neste domingo - 3 a 2 no SPAL, fora de casa, e 2 a 1 no Parma, como mandante, respectivamente -, precisavam do tropeço dos rivais, mas agora terão que se contentar com a vaga na Liga Europa - o clube da capital terá que jogar uma fase preliminar antes da de grupos. A Lazio é a outra equipe garantida na competição.

Quem ficou com a terceira colocação com 69 pontos - atrás da octacampeão Juventus e do vice Napoli - foi a Atalanta. Teve a mesma pontuação da Inter de Milão, mas levou a melhor no confronto direto. A vitória sobre o Sassuolo foi de virada com os gols de Duván Zapata, Papu Gomez e Mario Pasalic. Essa é a primeira vez em sua história que a equipe de Bérgamo jogará a principal competição de clubes da Europa.

A classificação da Inter de Milão teve momentos de drama e emoção até o apito final. Com o rival Milan vencendo em Ferrara, a equipe da casa precisava vencer o Empoli e os gols só saíram no segundo tempo. O atacante Keita Balde abriu o placar aos seis minutos e parecia que as coisas ficariam mais tranquilas. Só parecia mesmo. Os visitantes, na briga contra o rebaixamento, empataram com Traore aos 31 e se fecharam.

Na busca desesperada por um gol, valia tudo para a Inter de Milão. Aos 36 minutos saiu o gol salvador do meia belga Nainggolan, aproveitando um rebote de um chute de Icardi, que havia desperdiçado um pênalti, na trave direita. Mas a vaga só foi garantida graças ao goleiro Handanovic, autor de defesas importantes nos instantes finais.

Com um ponto a menos que Atalanta e Inter de Milão, o Milan terminou na quinta colocação. Em Ferrara, o time rubro-negro venceu com dois gols de Franck Kessie e um de Hakan Calhanoglu. A Roma ficou em sexto, com 66, ao bater o Parma com os tentos de Lorenzo Pellegrini e Diego Perotti. Foi a última partida do meia Daniele De Rossi pela equipe da capital.

A última rodada do Italiano definiu também o terceiro clube rebaixado à Série B. Junto com Chievo Verona e Frosinone, o Empoli caiu com a derrota em Milão. Isso porque o Genoa, seu adversário nesta briga, empatou sem gols contra a Fiorentina, em Florença. Ambos ficaram iguais em 38 pontos, mas o time de Gênova levou a melhor no confronto direto.