Inter de Milão e Fiorentina ganham e avançam Copa da Itália

Internazionale e Fiorentina não tiveram dificuldades, nesta quarta-feira, para conseguirem as suas classificações às quartas de final da Copa da Itália. Por terem ficado entre as oito primeiras colocadas da última edição do Campeonato Italiano, ambas estrearam agora na competição e, em seus domínios, bateram Sampdoria (2 a 0) e Atalanta (3 a 1), respectivamente.

No estádio Giuseppe Meazza, em Milão, a Internazionale contou com sua dupla de ataque formada por Shaqiri e Icardi para avançar na competição. No primeiro tempo, a forte marcação da Sampdoria, especialmente após a expulsão infantil de Nenad Krsticic logo aos 11 minutos, fez com que o time da casa não criasse tanto.

Mas na segunda etapa, as coisas mudaram e os gols saíram. O primeiro, aos 26 minutos, saiu de uma bela jogada de pivô de Icardi, que serviu Shaqiri dentro da área. O atacante suíço, recém-contratado do Bayern de Munique, recebeu de frente para o goleiro argentino Romero e tocou no canto. O segundo, aos 43, foi um presente do lateral-direito De Silvestri, que tentou recuar para Romero, mas Icardi foi mais rápido e fez o gol que selou a classificação.

Nas quartas de final, a Internazionale conhecerá nesta quinta-feira o seu adversário. Em Nápoles, o atual campeão Napoli recebe a Udinese, no estádio San Paolo. Caso o time napolitano passe, a equipe de Milão terá de jogar o duelo único do dia 4 de fevereiro como visitante. Mas será mandante se o time de Údine conseguir a vaga.

Já em Florença, a Fiorentina precisou apenas do primeiro tempo para ganhar da Atalanta. Em 12 minutos de jogo, já ganhava por 2 a 0 com os gols de Mario Gomez e Cuadrado. O centroavante alemão ainda fez mais um, aos 28, e nem o gol de Rolando, pouco antes do intervalo, atrapalhou a tranquila vitória da equipe da região da Toscana.

Na próxima fase, a rival da atual vice-campeã da Copa da Itália será a Roma, que na última terça sofreu para eliminar o Empoli. O duelo será no dia 3 de fevereiro, no estádio Olímpico, na capital italiana.