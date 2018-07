Inter de Milão é multada por racismo de torcida contra Balotelli

MILÃO - A Inter de Milão foi multada em 50 mil euros (cerca de US$ 66 mil), nesta terça-feira, depois que seus torcedores foram flagrados fazendo insultos racistas a Mario Balotelli, ex-jogador da própria equipe e hoje atleta do Milan, no clássico disputado no último domingo, pelo Campeonato Italiano.

O atacante, por sua vez, acabou sendo multado em 10 mil euros por ter rebatido os insultos com um gesto considerado agressivo em relação aos torcedores ao fim do confronto, que terminou empatado por 1 a 1.

O comunicado divulgado nesta terça-feira pela Comissão Disciplinar do Campeonato Italiano informou ainda que a multa de 50 mil euros não aconteceu apenas em razão das atitudes contra Balotelli, mas também por insultos racistas da torcida da Inter contra Sulley Muntari, também ex-jogador do clube e hoje do Milan, e pelo uso de lasers apontados para os olhos dos atletas da equipe rubro-negra.

Filho de pais ganeses e de cor negra, Balotelli, de 22 anos, pediu silêncio ao torcedores da Inter ao levar o dedo indicador até seus lábios quando os mesmos imitaram sons emitidos por macacos e acenaram com bananas infláveis no Estádio San Siro.

Em 2010, quando trocou a Inter de Milão pelo Manchester City, Balotelli deixou o clube, entre outras coisas, pelos seguidos atos racistas dos quais foi vítima. Por causa de um deles, a Juventus chegou a ser condenada a jogar uma partida com os portões fechados para a sua torcida após fãs do clube terem feito um coro de que "um italiano negro não existe". O jogador nasceu na Sicília, na Itália.

Por meio do comunicado divulgado nesta terça, a Comissão Disciplinar do Campeonato Italiano informou que os insultos contra Balotelli no último domingo começaram aos 11 minutos do primeiro tempo e depois continuaram aos "11, 15 e 19 minutos da segunda etapa".