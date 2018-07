Inter de Milão e Real Madrid chegam a um acordo

O Real Madrid chegou a um acordo nesta sexta-feira com a Internazionale de Milão para que técnico José Mourinho assine contrato com a equipe espanhola. Para liberar o treinador português, o atual campeão da Liga dos Campeões receberá 16 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões) como multa rescisória, sendo 10 milhões pagos pelo Real e o restante descontado em futuras transações entre os dois times.

O técnico teria mais dois anos de contrato para cumprir pela equipe italiana. Entretanto, a vontade de ser tricampeão da Liga dos Campeões por uma terceira agremiação e se tornar um recordista foi mais forte. E Mourinho vê na sólida infraestrutura do Real Madrid uma possibilidade concreta de atingir o seu objetivo.

A equipe espanhola vem de duas temporadas fracas, perdendo o título espanhol para o rival Barcelona. Na última edição da Liga dos Campeões foi eliminada nas fase de oitavas de final para o Lyon.

Por isso, a expectativa pelo início do trabalho do técnico português é muito grande. "Eu não sei quando Mourinho chegará, mas tenho certeza que ele será nosso treinador", enfatizou o presidente do Real Madrid, Florentino Perez. (com Efe) Texto atualizado às 16h50, para acréscimo de informação