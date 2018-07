Inter de Milão e Roma jogam na Copa da Itália para salvar a temporada

MILÃO - Internazionale e Roma entram em campo nesta quarta-feira à noite na Itália para salvar a temporada. As equipes se enfrentam às 15h30 (horário de Brasília) no estádio Giuseppe Meazza no jogo de volta da semifinal da Copa da Itália. Por ter vencido a primeira partida por 2 a 1, os romanos jogam por um empate. Vitória simples classifica a Inter.

O título da Copa da Itália classifica a equipe vencedora para a Liga Europa. Como a Lazio é a 5.ª colocada no Italiano e está na decisão após passar pela Juventus, quem chegar a final praticamente garante a participação no torneio em 2013/2014.

Para conquistar a vaga e lutar por seu oitavo título da competição, a Inter terá de superar sua crise. O técnico Andrea Stramaccioni não tem muitas opções para eleger seus 11 titulares - a equipe tem nada menos do que 13 desfalques em todas as posições. Seu maior problema será no ataque, em que não poderá contar com o trio Antonio Cassano, Diego Milito e ainda o artilheiro da equipe Rodrigo Palacio.

Já a Roma, que não conquista a taça desde 2008 e ocupa o 6.º lugar no Italiano, quer a vaga na final para disputar o título contra o seu maior rival - a perspectiva de um superclássico na decisão, disputado em jogo único justamente no Estádio Olímpico de Roma, já mexe com a capital italiana.

O técnico interino da equipe, Aurelio Andreazzoli, precisa da classificação para provar à diretoria do clube que pode ser efetivado no cargo - ele entrou no lugar de Zdenek Zeman, que deixou o clube em 12 de fevereiro. Em relação ao time, Andreazzoli poderá contar com Mattia Destro, que volta ao após se recuperar de lesão.

Se alcançar a vaga para a finalíssima, a Roma, que possui nove títulos da competição, poderá se tornar no primeiro clube a ter em sua camisa uma estrela de prata - a honraria é concedida pela Federação Italiana para o time que conquistar 10 vezes o torneio.