Inter de Milão empata com a Fiorentina e amplia jejum no Italiano

A Inter de Milão está cada vez mais distante da briga pelo título do Campeonato Italiano. Nesta sexta-feira, na abertura da 20ª rodada, a equipe voltou a tropeçar, dessa vez ao empatar com a Fiorentina por 1 a 1, em Florença. Os gols da partida saíram na etapa final.

Com o empate, a Inter foi aos 42 pontos, na terceira posição no Italiano. Mas o time pode ficar ainda mais distante dos primeiros colocados no complemento da rodada, pois o Napoli, com 48, e a Juventus, que está com 47, ainda vão entrar em campo. Já a Fiorentina chegou aos 28 pontos, na sétima colocação, fora da zona de classificação às competições europeias.

O duelo desta sexta-feira acabou sendo especial para Borja Valero. O meio-campista espanhol atuou por cinco anos pela equipe de Florença, até ser negociado com a Inter em julho de 2017. E no seu reencontro com a Fiorentina, ele foi ovacionado pelos torcedores, que protestaram contra os dirigentes que fecharam a sua venda.

Dentro de campo, a Inter de Milão esteve próxima de encerrar a sua série de quatro tropeços no Italiano ao abrir o placar aos dez minutos com o gol de Mauro Icardi. Só que a Fiorentina conseguiu arrancar o empate aos 45, com Giovanni Simeone. Assim, o time de Florença ampliou a sua invencibilidade na competição para oito jogos, ainda que com seis igualdades nessa sequência sem derrotas.

No outro jogo desta sexta-feira pelo Campeonato Italiano, Chievo Verona e Udinese também empataram por 1 a 1, com gols de Ivan Radovanovic e Nenad Tomovic (contra). O time de Údine está na oitava posição, com 28 pontos, enquanto a equipe de Verona soma 22, na 13ª colocação.