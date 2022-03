Inter de Milão empata com a Fiorentina em casa e fica mais longe do Napoli no Campeonato Italiano

Depois de empatar por 1 a 1 com o Torino, a Inter de Milão repetiu o placar neste sábado, em duelo com a Fiorentina, no San Siro, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Após sair atrás no placar, o time comandado por Simone Inzaghi buscou o empate com um gol de Dumfries e evitou a derrota diante da própria torcida, que, de qualquer forma, saiu do estádio um pouco frustrada.

Terceira colocada, a Internazionale entrou em campo sabendo que o vice-líder Napoli havia vencido a Udinese por 2 a 1, em jogo disputado um pouco mais cedo. Por isso, precisava vencer para manter a distância de um ponto. Agora com 60, o time milanês viu os napolitanos abrirem três de diferença. De qualquer forma, a Inter tem um jogo atrasado para repor. O líder Milan, no momento com 63 pontos, joga ainda nesta tarde, contra o Cagliari.

Leia Também Napoli vence e conta com tropeço da Inter para assumir vice-liderança do Italiano

Depois de um primeiro tempo sem gols, o zero saiu do placar no início da etapa final. O responsável por fazer a rede balançar foi Lucas Torreira, que recebeu assistência de Nicolás González, dentro da área, e chutou com o pé direito para deixar a Fiorentina em vantagem no marcador, com apenas cinco minutos de bola rolando.

A reação da Internazionale foi muito rápida. Cinco minutos depois do gol dos adversários, Perisic cruzou e a bola encontrou a cabeça de Denzel Dumfries, pelo lado direito da pequena área. O holandês cabeceou firme e superou o goleiro Terracciano. O jogo seguiu um pouco truncado, entre um ou outro lance de perigo criado pela Inter, principalmente nos minutos finais, mas a Fiorentina conseguiu segurar o empate.

Agora, os dois times ganham duas semanas de descanso em razão da nova Data Fifa e voltam a jogar apenas no dia 2 de abril. A Internazionale já retorna em clássico com a Juventus, enquanto a Fiorentina enfrenta o Empoli.