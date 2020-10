Inter de Milão empata com a Lazio e perde a campanha perfeita no Italiano

A Inter de Milão perdeu os 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano ao empatar por 1 a 1 com a Lazio no Estádio Olímpico de Roma, neste domingo. Foi um jogo muito nem disputado, com lances de gols de ambos os lados e indefinido até o fim. A prova do equilíbrio entre as equipes vem nas finalizações: 12 para cada lado.

Com o resultado, a equipe de Milão foi aos sete pontos e ficou na terceira colocação. A Lazio soma quatro pontos e está em décimo. O torneio tem como líder a Atalanta, único time a vencer seus três jogos até aqui - Milan e Napoli ainda não entraram em campo pela terceira rodada e também podem chegar aos nove pontos.

A Inter ficou em vantagem no placar, curiosamente, em sua primeira finalização no gol. Perisic, em grande jogada, serviu Lautaro Martinez, que bateu e contou com colaboração do goleiro Strakosha, aos 30 minutos da partida.

Disposta a manter a campanha perfeita, os visitantes tiveram tudo para ampliar no começo da etapa final. Lukaku e Lautaro perderam ótimas chances ao errarem o alvo por pouco. Seus chutes passaram raspando.

Não ampliou e recebeu o castigo. Aos oito, Milinkovic-Savic escorou de cabeça o cruzamento de Acerbi e igualou o placar. A Lazio cresceu na partida, mas a reação esbarrou na expulsão de Immobile, por agressão, aos 23 minutos.

A Inter, porém, não soube aproveitar a vantagem numérica para buscar o triunfo e se contentou com o empate quando também perdeu um jogador: Sensi levou o vermelho infantilmente por atrapalhar uma cobrança de lateral.

Em outros resultados deste domingo, duas vitórias magras dos mandantes. O Benevento fez 1 a 0 no Bologna e o Parma ganhou pelo mesmo placar do Hellas Verona. O Campeonato Italiano pausa para as datas Fifa. No retorno, dia 17 de outubro, a Internazionale faz o clássico com o Milan. Também nesta data, a Lazio visita a Sampdoria.