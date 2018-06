Inter de Milão empata com Crotone e chega ao oitavo jogo sem vitória no Italiano

A Inter de Milão permanece sem saber o que é vencer em 2018. Neste sábado, jogando em casa, no Giuseppe Meazza, em Milão, saiu na frente do Crotone com gol do brasileiro naturalizado italiano Eder, mas levou um gol no fim e empatou por 1 a 1, chegando a oito jogos sem vitórias no Campeonato Italiano.

Em crise, a Inter conquistou a sua última vitória no dia 3 de dezembro do ano passado, quando goleou o Chievo por 5 a 0. Neste período ruim, a Internazionale acumulou três derrotas e cinco empates, sendo quatro deles por 1 a 1. Os maus resultados consecutivos afastaram o time de Milão da briga pelo título, hoje dividida entre Juventus e Napoli.

Curiosamente, a equipe havia começado a temporada muito bem e permaneceu 17 partidas invicta, até ser derrotada pela Udinese, na 17ª rodada. Com mais um empate, a Inter permanece na quarta colocação, com 45 pontos, a um da Lazio, terceira colocada e que jogará no complemento desta 23ª rodada na segunda-feira, quando terá pela frente o Genoa, em Roma.

A Roma, por sua vez, vem logo atrás e pode encostar na Inter caso vença o Verona. O Crotone é o 17º colocado, ou seja, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 20 pontos, três a mais que o Spal, que abre a zona de descenso.

No outro jogo da 23ª rodada da competição realizado neste sábado, entre Sampdoria e Torino, em Gênova, também houve empate por 1 a 1. Assim, a Sampdoria, sexta colocada com 38 pontos, dentro da zona de classificação à Liga Europa, perdeu a chance de se aproximar da Roma, quinta colocada. O Torino ocupa o nono lugar, com 33 pontos.