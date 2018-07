Inter de Milão empata com o Saint-Etienne e lidera na Liga Europa

Uma das favoritas ao título da Liga Europa, a Inter de Milão empatou com o Saint-Etienne por 1 a 1, nesta quinta-feira, na França, e manteve a liderança isolada do Grupo F da competição. Revelado pelo Corinthians, o lateral-esquerdo brasileiro Dodô fez o único gol do time italiano - o senegalês Mustapha Bayal Sall empatou para os anfitriões.

Com o importante resultado fora de casa, a Inter de Milão lidera o Grupo F agora com oito pontos. E o Saint-Etienne está na lanterna, mas tem os mesmos quatro pontos dos outros dois integrantes da chave, que também jogaram nesta quinta-feira. O Dnipro viajou da Ucrânia para o Azerbaijão, pela quarta rodada, e derrotou o Qarabag Agdam por 2 a 1.

Outro favorito que ganhou nesta quinta-feira foi o Tottenham. Com o volante brasileiro Paulinho novamente entre os reservas - entrou apenas no segundo tempo -, o time inglês foi até a Grécia e ganhou do Asteras por 2 a 1. Assim, lidera o Grupo C com os mesmos oito pontos do Besiktas, que derrotou o Partizan Belgrado na Turquia, também por 2 a 1.

No Grupo A, o Borussia Mönchengladbach contou com um gol do atacante brasileiro Raffael para vencer o Apollon Limassol por 2 a 0 - Herrmann também marcou no Chipre. Com isso, o time alemão assumiu a liderança da chave, agora com oito pontos, após ser beneficiado pela derrota do Villarreal, que perdeu para o Zurich por 3 a 2 na Suíça e ficou com sete pontos.

Também nesta quinta-feira, já foram definidos os seguintes resultados na Liga Europa: Copenhague 0 x 4 Brugge, HJK 2 x 1 Torino, Astra 1 x 1 Celtic, Dínamo Zagreb 1 x 5 Salzburg, Dínamo Moscou 1 x 0 Estoril e Panathinaikos 2 x 3 PSV Eindhoven.