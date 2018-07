Inter de Milão empata e pode perder liderança na Itália

A Inter de Milão pode perder a liderança do Campeonato Italiano no domingo. Neste sábado, a equipe empatou com a Fiorentina, em Florença, por 2 a 2, em partida válida pela 33ª rodada do torneio. O resultado deixou a equipe com 67 pontos, apenas dois à frente da Roma, que vai enfrentar o Atalanta. A Fiorentina está em oitavo lugar, com 46 pontos.

Fora de casa, a Inter de Milão começou a partida no ataque e desperdiçou oportunidades com Sneijder, Milito e Eto''o. As chances perdidas custaram caro, já que a Fiorentina abriu o placar aos dez minutos, com Keirrison. O atacante brasileiro aproveitou cruzamento de Comotto para apenas empurrar a bola para as redes, colocando a equipe de Florença em vantagem.

A Inter de Milão reagiu no segundo tempo e chegou ao empate aos 28 minutos. O lateral-direito brasileiro Maicon cruzou e Milito marcou. A virada saiu pouco depois. Aos 35, Balotelli cruzou para Eto''o empurrar a bola para as redes. Porém, a vantagem da Inter de Milão durou pouco. Aos 37 minutos, Montolivo cobrou escanteio, Júlio César saiu mal do gol e Kroldrup aproveitou o erro para empatar o confronto.

Em outro jogo disputado nesse sábado, o Parma, fora de casa, derrotou o Napoli por 3 a 2. O resultado deixou o time de Nápoles mais longe da luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa. O time está em sexto, com 49 pontos, enquanto o Parma é o nono, com 46.

Na partida, Quagliarella abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo. Antonelli, aos 19 minutos, e Lucarelli, aos 23 minutos do segundo tempo viraram para o Parma. Hamsik empatou aos 33 minutos, mas Jimenez, aos 42 minutos, deu a vitória ao time visitante.