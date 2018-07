Inter de Milão empresta brasileiro Jonathan ao Parma

Esta é a terceira transferência do jogador, de 25 anos, em cerca de um ano. No início de 2011 ele deixou o Cruzeiro para acertar com o Santos. Seis meses depois, foi negociado com a Inter de Milão e agora, novamente seis meses depois, acerta com o Parma.

Em seu novo clube, no entanto, Jonathan também não deverá ter facilidade para se firmar como titular da lateral direita. Ele disputará posição com o experiente Zaccardo, de 30 anos, que foi campeão do mundo em 2006 com a seleção italiana.

O brasileiro deverá ser apresentado ainda nesta quarta-feira e, como vinha treinando normalmente na Inter, deve estrear em pouco tempo. O Parma é apenas o 12.º colocado no Campeonato Italiano, com 22 pontos.