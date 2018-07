Inter de Milão empresta Pablo Osvaldo para o Boca Juniors

O atacante Pablo Osvaldo, com passagem pela seleção italiana, foi contratado nesta quinta-feira pelo Boca Juniors por empréstimo, encerrando a sua conturbada passagem pela Inter de Milão. Além disso, o jogador está de volta ao país onde nasceu.

Em um breve comunicado publicado no seu oficial nesta quinta-feira, a Inter de Milão confirmou o empréstimo de Osvaldo, que foi fechado "em acordo com o Southampton". Ele foi cedido ao Boca Juniors pelo restante do tempo em que permaneceria no clube italiano, mas o acordo que pode ser prorrogado caso o time argentino avance às semifinais da Copa Libertadores.

O atacante chegou ao clube italiano em agosto, cedido por empréstimo pelo Southampton até o término da temporada 2014/2015, mas se envolveu em uma discussão pública com companheiro de ataque Mauro Icardi no mês passado, e foi suspenso pela Inter de Milão depois que não apareceu por dois dias seguidos.

O atacante também foi suspenso pelo Southampton no ano passado, na sequência de uma briga com o companheiro José Fonte durante um treinamento, e passou a segunda metade da temporada emprestado para a Juventus.

Além disso, Osvaldo foi excluído da seleção italiana que disputou a Copa das Confederações de 2013, por insultar o treinador da Roma. Agora, ele voltará a atuar na Argentina, onde foi revelado pelo Huracán.