Inter de Milão encerra jejum no Italiano e bate o Chievo por 2 a 0

Depois de mais de um mês e meio, a Inter de Milão finalmente conseguiu encerrar o seu jejum de vitórias. Nesta segunda-feira, no último jogo da 15.ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe do técnico Roberto Mancini aliviou a crise para ganhar do Chievo por 2 a 0 em Verona.

A última vitória da Inter pelo Italiano havia sido no dia 29 de outubro, sobre a Sampdoria. Desde então, a equipe colecionava três derrotas e dois empates. Ao vencer nesta segunda-feira, foi a 20 pontos, ganhando uma posição e assumindo o 11.º lugar. O Chievo, que por sua vez não perdia há cinco jogos, é apenas o 17.º, ainda beirando a zona de rebaixamento, com 13 pontos.

O croata Kovacic abriu o placar aos 19 minutos, aproveitando uma falha da zaga, que deixou a bola sobrar para ele cara a cara com o goleiro. No segundo tempo, aos 10, D''Ambrosio cruzou da esquerda e Ranocchia completou para dentro. Também nesta segunda-feira, o Empoli recebeu o Torino e ficou no 0 a 0. Com isso, o Empoli segue no 14.º lugar, com 16 pontos, seguido exatamente pelo Torino, que chegou a 14, no 15.º lugar.