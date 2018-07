Inter de Milão encerra série de tropeços e vence com 2 gols de Icardi

O triunfo deste domingo, na 22ª rodada do Campeonato Italiano, levou a Inter de Milão aos 29 pontos, na nona colocação. Mesmo derrotado, o Palermo está logo à frente do seu adversário deste domingo, em oitavo lugar, com 30 pontos.

Com o zagueiro brasileiro Juan entre os seus titulares, a Inter de Milão abriu o placar da partida logo aos 16 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Fredy Guarin. Mas quem brilhou mesmo foi Mauro Icardi, autor dos outros dois gols do seu time na partida, aos 20 e aos 43 minutos do segundo tempo, definindo o triunfo da Inter de Milão.