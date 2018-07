Inter de Milão enfrenta mais acusações de racismo Foram renovados os apelos por uma ação contra o racismo desenfreado no futebol italiano nesta sexta-feira, depois que torcedores da Inter de Milão foram acusados de ofender o atacante do Tottenham Hotspur Emmanuel Adebayor em um confronto pelas oitavas de final da Liga Europa, estádio no San Siro.