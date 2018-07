Inter de Milão espera sair da má fase no Mundial Após uma grande temporada 2009-2010, quando venceu o Campeonato Italiano, a Liga dos Campeões da Europa e a Copa da Itália, a Inter de Milão não vem conseguindo manter o desempenho. A equipe ocupa apenas a sétima colocação no nacional e se classificou na segunda colocação do Grupo A no torneio continental, atrás do Tottenham.