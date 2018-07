Inter de Milão estreia com vitória na Liga Europa

A Inter de Milão sofreu, mas estreou com vitória na fase de grupos da Liga Europa. Nesta quinta-feira, na abertura da competição, o time italiano foi até a Ucrânia e venceu o Dnipro pela vantagem mínima de 1 a 0. O gol de D'Ambrosio saiu pouco depois de os donos da casa ficarem com um jogador a menos pela expulsão do ucraniano Rotan.

No lance do gol, D'Ambrosio recebeu de Guarín no meio da zaga, cortou um marcador e bateu na saída de Boyko para garantir os três primeiros pontos da Inter de Milão no Grupo F. Dodô, lateral-esquerdo convocado por Dunga na quarta-feira, foi titular do time italiano junto de Juan e Hernanes, enquanto Jonathan entrou no segundo tempo. O zagueiro Douglas jogou pelos donos da casa.

Revelado pelo São Paulo, o atacante Chumbinho foi titular do Karabakh Agdam, do Azerbaijão, no empate em 0 a 0 com o Saint-Étienne, no outro jogo do Grupo F. A partida contou com outros três brasileiros, todos pelo time da casa.

Dirigido por brasileiros, o Estoril, de Portugal, estreou em competições internacionais perdendo de 1 a 0 do 100% holandês PSV. Luuk de Jong fez de pênalti. Pelo mesmo Grupo E, o Dínamo de Moscou ganhou do Panathinaikos por 2 a 1 na Grécia.

Com Paulinho entre os titulares, o Tottenham decepcionou e ficou no 0 a 0 com o Partizan, em Belgrado (Sérvia). Também no Grupo C, outro empate, de 1 a 1, entre o Besiktas e o grego Asteras Tripolis, na Turquia. O lateral-esquerdo Ramon, ex-Corinthians, Vasco e Flamengo, jogou pelo time turco.

Em um duelo Alemanha x Espanha, Borussia Mönchengladbach e Villarreal empataram por 1 a 1 no Borussia Park. O jogo contou com os brasileiros Gabriel Paulista (ex-Palmeiras) e Raffael. Na outra partida do Grupo A, 3 a 2 do Apollon Limassol (Chipre) sobre o Zurich, líder do campeonato suíço. O jogo foi decidido por um gol contra aos 43 minutos do segundo tempo.

Para fechar a primeira leva de jogos do dia na Liga Europa, o Club Brugge contou com o atacante Felipe Gedoz, convocado por Gallo para a seleção olímpica, mas ficou no 0 a 0 com o Torino na Bélgica. Num clássico nórdico, pelo Grupo B, o Copenhague, da Dinamarca, fez 2 a 0 no finlandês Helsinki.