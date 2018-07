Inter de Milão evita falar do futuro de Benítez Ao contrário do que se imaginava, a conquista do título do Mundial de Clubes não melhorou a situação do técnico Rafa Benítez no comando da Inter de Milão. Questionado sobre o futuro do treinador, o presidente Massimo Moratti evitou fazer qualquer comentário aumentando as especulações sobre o futuro do espanhol.