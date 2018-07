Inter de Milão faz 7 e Napoli perde em casa no Italiano

A Inter de Milão conquistou da melhor forma possível a sua primeira vitória no Campeonato Italiano. Neste domingo, em casa, no Giuseppe Meazza, em partida válida pela segunda rodada, a Inter goleou o Sassuolo por 7 a 0. Assim, chegou aos quatro pontos, provisoriamente na terceira colocação, após empatar com o Torino na sua estreia no torneio.

O resultado foi o mesmo da vitória da Inter sobre o Sassuolo no primeiro turno do Campeonato Italiano na temporada passada. Naquela oportunidade, porém, a goleada foi como visitante. Agora, em casa, a Inter repetiu o 7 a 0 em uma partida em que o zagueiro Juan, o lateral-esquerdo Dodô e o meia Hernanes foram titulares.

O argentino Mauro Icardi foi o principal destaque da partida ao marcar três gols. O argentino naturalizado italiano Pablo Osvaldo fez dois, o croata Mateo marcou outro e o colombiano Fredy Guarín fez o último gol da vitória por 7 a 0.

Com seu novo uniforme em tom jeans, o Napoli perdeu, neste domingo, em casa para o Chievo Verona por 1 a 0. Assim, os dois times ficaram com três pontos na classificação do Campeonato Italiano. O argentino Gonzalo Higuaín perdeu pênalti para o Napoli no primeiro tempo. Depois, na etapa final, o também argentino Maxi Lopez marcou para o Chievo, definindo o triunfo do time visitante.

A Lazio faturou a sua primeira vitória no Campeonato Italiano e chegou aos três pontos ao derrotar o Cesena por 3 a 0. Os gols na partida no Estádio Olímpico de Roma foram marcados por Candreva, Parolo e Mauri.

A Fiorentina somou o seu primeiro ponto no Campeonato Italiano ao empatar por 0 a 0, em casa, com o Genoa. O time de Florença não conseguiu aproveitar a vantagem numérica provocada pela expulsão de Facundo Roncaglia e assim ainda não venceu no torneio.

Também neste domingo, a Sampdoria chegou aos quatro pontos, na quarta colocação no Campeonato Italiano, ao vencer em casa o Torino por 2 a 0, com gols de Manolo Gabbiadini e Stefano Okaka Chuka. A Atalanta também está com quatro pontos, em quinto lugar, após bater o Cagliari por 2 a 1 como visitante. Marcelo Estigarribia e Richmond Boakye fizeram os gols do time visitante e Andrea Cossu marcou de pênalti para o Cagliari.