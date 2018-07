Inter de Milão ganha em casa e assume quarta posição no Italiano

SÃO PAULO - No encerramento da 24.ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebeu o Chievo neste domingo, no Estádio Giuseppe Meazza, e ganhou por 3 a 1. A vitória em casa levou a equipe à quarta colocação, ultrapassando o rival Milan, que tinha ficado no empate de 1 a 1 com Cagliari um pouco mais cedo.

Agora, a Inter de Milão tem 43 pontos, com dois a mais do que o quinto colocado Milan e um a menos do que a Lazio - os três disputam a vaga na fase preliminar da Copa dos Campeões da Europa, dada para quem ficar em terceiro lugar no Campeonato Italiano. Mas estão longe da luta pelo título, aparentemente restrita à líder Juventus, com 55 pontos, e ao vice-líder Napoli, com 50.

No jogo deste domingo, a Inter de Milão abriu o placar logo aos dois minutos, com o atacante Cassano. O Chievo, que ocupa o 13.º lugar no campeonato (28 pontos), chegou a empatar aos 21, após o gol de Luca Rigoni. Mas os donos da casa retomaram a vantagem aos 26, graças a Ranocchia. Aí, já no segundo tempo, o argentino Diego Milito fez 3 a 1 aos cinco e definiu a vitória do agora quarto colocado.