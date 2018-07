Inter de Milão ganha em casa e sobe para o 9º lugar no Italiano

A Inter de Milão conquistou neste domingo uma fácil vitória para subir na classificação do Campeonato Italiano. Em casa, a equipe derrotou o Genoa por 3 a 1, em partida válida pela 18.ª rodada, aumentando as esperanças da sua torcida de que o time se recupere no torneio nacional.

Nos últimos dias, a Inter de Milão se reforçou com as chegadas do alemão Lukas Podolski e do suíço Xherdan Shaqiri e conseguiu um bom resultado ao empatar com a rival e líder do Campeonato Italiano Juventus, fora de casa.

Agora com a vitória deste domingo, a Inter de Milão subiu para o nono lugar no Campeonato Italiano com 25 pontos. Derrotado, o Genoa segue à frente, na sexta colocação, com 27 pontos.

Neste domingo, o técnico Roberto Mancini escalou Podolski como titular, mas foram outros jogadores que brilharam no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Rodrigo Palacio abriu o placar da partida aproveitando um rebote após finalização de Mauro Icardi. Depois, aos 39, Icardi fez 2 a 0, completando cobrança de escanteio de Hernanes.

Na etapa final, Armando Izzo diminuiu para o Genoa aos 40 minutos. Mas s Inter de Milão assegurou a sua vitória logo depois. Aos 43, Nemanja Vidic, após cobrança de escanteio, marcou o seu primeiro gol pela Inter de Milão e definiu a vitória por 3 a 1.