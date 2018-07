Inter de Milão ganha fora de casa na abertura da rodada

Agora, a Inter ficará na torcida por tropeço dos rivais na luta pelo título. Com 17 pontos, o Milan faz o clássico com a Juventus neste sábado. Já a líder Lazio só joga no domingo, quando visita o Palermo. Enquanto isso, o Genoa permanece com 11 pontos, na nona colocação do campeonato.

O jogo foi realizado nesta sexta-feira porque a Inter tem compromisso pela Liga dos Campeões da Europa na próxima terça, quando visita o Tottenham na Inglaterra. Apesar disso, o técnico espanhol Rafa Benitez não poupou nenhum titular do time de Milão. Mas deve ter se arrependido disso quando viu o goleiro brasileiro Julio Cesar sair contundido no segundo tempo - teve uma lesão muscular na coxa direita quando deu um pique para pegar a bola.

Mesmo com força máxima, a Inter teve dificuldades para vencer no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova. Antes de sair contundido, Julio Cesar chegou a fazer boas defesas. Mas foi o time de Milão quem conseguiu marcar. Para isso, contou com uma falha incrível do goleiro do Genoa, o português Eduardo. Num chute de longe do ganês Muntari, já aos 45 minutos do primeiro tempo, ele foi enganado pelo quique da bola no gramado e não evitou o gol da vitória.