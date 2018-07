Inter de Milão garante permanência de Benitez

O presidente da Internazionale de Milão, Massimo Moratti, garantiu nesta quarta-feira que Rafael Benitez permanecerá no comando do clube, apesar do início ruim de temporada. Atual campeã da Liga dos Campeões, a equipe está apenas em segundo no seu grupo da competição europeia e em quinto no Campeonato Italiano.

Benitez chegou no clube com a dura missão de substituir o técnico português José Mourinho, que conquistou tudo o que disputou no ano passado pelo clube italiano, antes de se transferir para o Real Madrid.

"Não há nenhuma medida radical para ser tomada, tenho total confiança em Benitez. Nosso projeto está progredindo", garantiu o dirigente. "Uma derrota como a de domingo (no clássico com o Milan) me chateia, mas isso não significa que precisamos mudar todos os nossos projetos".