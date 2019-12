Inter de Milão goleia vice-lanterna Genoa e iguala pontuação da líder Juventus

A Inter de Milão se despediu de 2019 com vitória. Neste sábado, o time milanês goleou o vice-lanterna Genoa por 4 a 0 em casa, no estádio Giuseppe Meazza, no seu último compromisso no ano, e igualou a pontuação da líder Juventus. Os dois polarizam a briga pelo título do Campeonato Italiano e terminam a 17.ª rodada empatados com 42 pontos.

A Juventus, que abriu a rodada na última quarta-feira com o triunfo por 2 a 1 sobre a Sampdoria, aparece na ponta em razão do confronto direto, o primeiro critério de desempate. No único duelo entre as equipes até aqui, pela sétima rodada, a equipe de Turim venceu por 2 a 1. O Genoa tem 11 pontos e não consegue deixar a 19.ª e penúltima colocação. Apenas o lanterna SPAL tem campanha pior.

O centroavante belga Romelu Lukaku foi o destaque da goleada, com dois gols. Ele foi peça decisiva depois de abrir o caminho para o triunfo, marcando aos 31 minutos do primeiro tempo, e de anotar o quarto aos 26 da segunda etapa, para fechar a conta.

Entre os gols de Lukaku, o volante Gagliardini fez o segundo e o jovem atacante Esposito, de 17 anos, anotou o terceiro para o time do técnico italiano Antonio Conte.

Mais cedo, em outro jogo deste sábado, a Udinese superou o Cagliari por 2 a 1, em casa. O time de Údine briga na parte de baixo da tabela de classificação. Está em 14.º lugar, com 18 pontos, enquanto que a equipe da Sardenha soma 29 e está na quinta colocação, dentro da zona de classificação à Liga Europa. Perdeu, com o revés, a oportunidade de se aproximar da Roma, que abre o grupo dos quatro primeiros.