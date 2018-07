Inter de Milão já libera Sneijder e Coutinho para férias

Através de nota publicada em seu site oficial, a Inter destacou que o treinamento realizado nesta terça foi o último da dupla de jogadores no clubes em 2012 e a decisão foi tomada com respaldo do técnico Andrea Stramaccioni.

A Inter de Milão entrará em campo justamente nesta terça para encarar o Verona, pela Copa da Itália, e no sábado terá pela frente o Genoa, pelo Campeonato Italiano, antes de fazer uma pausa de inverno de duas semanas, mas Sneijder e Philippe Coutinho acabaram sendo descartados destes confrontos.

A decisão de liberar Sneijder aumenta ainda mais especulações sobre a possível saída do jogador em janeiro, na próxima abertura da janela de transferências na Europa. O astro da seleção holandesa não defende a equipe desde setembro, sendo que o jogador não aceitou uma proposta de redução salarial feita pela diretoria do clube, que enfrenta dificuldades financeiras.

Coutinho, por sua vez, tem atuado de forma regular pela Inter de Milão e ainda é difícil dizer se essa liberação antecipada para as férias poderia significar um possível desinteresse do clube em seguir contando com o jogador no próximo ano.

No último dia 3, Sneijder chegou a se reunir com a diretoria da Inter, mas não houve um acordo entre as duas partes e a indefinição em relação ao futuro do atleta continuou. O seu contrato com o times vai até 2015 e ele tem sido alvo de diversos clubes, como Manchester United, Manchester City e Chelsea, e a diretoria da equipe de Milão só aceita mantê-lo mediante à redução de salário.

O polêmico caso envolvendo Sneijder fez, inclusive, com que a Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FifPro) protestasse contra a Inter de Milão. De acordo com a entidade, o clube estaria utilizando de "comportamento chantagista" para obrigar o holandês a assinar um novo contrato.