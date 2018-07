Inter de Milão leva virada em Israel e dá adeus à Liga Europa

A troca do técnico Frank de Boer pelo italiano Stefano Poli parece não ter feito nenhuma diferença na Inter de Milão, que segue em crise. Nesta quinta-feira, em vexame histórico, perdeu de 3 a 2 para Hapoel Beer Sheva, em Israel, depois de abrir 2 a 0, e deu adeus às chances de classificação à próxima fase da Liga Europa.

Icardi fez o primeiro gol do jogo em Bersebá, enquanto Brozovic fez o segundo, ambos com assistência do brasileiro naturalizado italiano Eder. Aos 25 minutos, a Inter parecia ter a vitória encaminhada e tentou controlar a partida desde então.

O Hapoel Beer Sheva só foi descontar aos 13 minutos do segundo tempo, com Lúcio Maranhão, jogador que passou por Figueirense, Vitória, Fortaleza e CRB e só em julho chegou a Israel. Do outro lado, a zaga liderada por Miranda, titular da seleção brasileira, viu o time da casa empatar aos 26, com Nwakaeme, de pênalti. O goleiro Handanovic foi expulso pela falta.

Por sorte de Pioli, o time só havia feito duas substituições. O argentino Carrizo entrou, mas a Inter ficou com um jogador a menos. Precisando vencer a qualquer custo, foi para o tudo ou nada e levou a virada. Sahar marcou aos 48 do segundo tempo.

No outro jogo do Grupo G, o Sparta Praga recebeu o Southampton na capital da República Checa e venceu por 1 a 0. Com o resultado, chegou aos 12 pontos e garantiu classificação. Southampton e Hapoel Beer Sheva têm sete e jogam entre si no dia 8 de dezembro, na Inglaterra, para decidir a segunda vaga. Um empate sem gols beneficia os ingleses. Com gol, os israelenses. A Inter, na lanterna, tem só três pontos.

OUTROS JOGOS

O grupo mais equilibrado da Liga Europa é o L. Nesta quinta-feira, o Villarreal empatou em 1 a 1 com o Zürich, na Suíça, enquanto Steaua Bucareste recebeu o Ankaraspor na Romênia e venceu por 2 a 1, de virada. Alexandre Pato foi titular no time espanhol, passou em branco e foi substituído aos 33 minutos do segundo tempo.

Com esses resultados, o Ankaraspor, da Turquia, lidera com sete pontos. Os demais times estão empatados na segunda posição, com seis. Todos podem se classificar, mas a vantagem é de Ankaraspor e Villarreal, que jogam em casa na última rodada, contra Zurich e Steaua Bucareste, respectivamente.

O Grupo J também está indefinido. Nesta quinta-feira, a Fiorentina tinha tudo para garantir o primeiro lugar da chave, mas perdeu por 3 a 2, em casa, para o PAOK, da Grécia. No outro jogo do dia, o Slovan Liberec, da República Checa, fez 3 a 0 no Karabakh Agdam, do Azerbaijão, em casa.

Assim, a Fiorentina estacionou nos 10 pontos, contra sete do Karabakh Agdam e do PAOK. O Slovan Liberec tem quatro. Na última rodada os italianos vão ao Azerbaijão, enquanto os checos encaram o PAOK na Grécia. Todos dependem só de si para se classificarem.