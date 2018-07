O zagueiro, campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, jogou pelo clube 136 vezes, conquistando dois títulos italianos e um da Liga dos Campeões.

No entanto, ele considerou não ser mais necessário para o time sob o comando do novo técnico, Andrea Stramaccioni, e está livre para negociar com outras equipes.

(Texto de Terry Daley)