Inter de Milão marca no fim, bate o Genoa e mantém perseguição aos líderes

A Inter de Milão suou muito, mas venceu o Genoa neste domingo em casa, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Em um confronto bastante equilibrado, o time contou com o gol salvador do lateral D'Ambrosio já nos últimos minutos para fazer 1 a 0 e manter a perseguição aos líderes da competição.

O resultado manteve a invencibilidade da Inter e a levou a 16 pontos, dois atrás dos líderes Napoli e Juventus. Na próxima rodada, a equipe encara o lanterna Benevento fora de casa. Já o Genoa segue sem vencer, soma apenas dois pontos, na 18.ª colocação, e volta a campo para pegar o Bologna no sábado, em casa.

O duelo este domingo foi muito equilibrado e o goleiro Handanovic chegou a fazer boas defesas, principalmente no segundo tempo. Quando o empate parecia definido, o lateral-direito D'Ambrosio aproveitou cobrança de escanteio da esquerda e subiu para cabecear cruzado para a rede.

O gol desestabilizou o Genoa, que ainda teve dois jogadores expulsos. Os atacantes Taarabt e Omeonga receberam cartão vermelho nos minutos finais e encerraram qualquer chance de reação da equipe visitante.

Quem também venceu neste domingo e manteve-se na briga pelas primeiras posições foi a Lazio. Mesmo atuando fora de casa, a equipe romana não teve maiores dificuldades para passar pelo Verona por 3 a 0, com atuação de gala do atacante Immobile, autor de dois gols. O outro foi marcado por Marusic.

Ainda neste domingo pelo Italiano, o Crotone recebeu o Benevento e conseguiu sua primeira vitória na competição ao fazer 2 a 0. Pelo mesmo placar, o Chievo derrotou o Cagliari fora de casa.