Inter de Milão massacra lanterna Brescia e se consolida em 3º no Italiano

A Inter de Milão segue confortavelmente em terceiro lugar no Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, massacrou o Brescia por 6 a 0, no San Siro, em partida válida pela 29ª rodada. Para isso, contou com uma atuação decisiva de Alexis Sánchez, que deu duas assistências e ainda sofreu um pênalti.

Na saída para o intervalo, a Inter já vencia por 3 a 0, com os gols marcados pelo atacante chileno, Ashley Young e Danilo D'Ambrosio. Roberto Gagliardini, Christian Eriksen e Antonio Candreva sacudiram as redes no segundo tempo, fechando o placar em 6 a 0.

Leia Também Willian marca duas vezes, mas Chelsea leva gol no fim e perde do West Ham

A vitória permitiu à Inter abrir uma distância de sete pontos - 64 a 57 - sobre a Atalanta, a quarto colocada e que receberá o Napoli na quinta-feira. Já a distância para a líder Juventus está em oito pontos. O Brescia, por sua vez, parou nos 18, a oito da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Também nesta quarta-feira, o Milan apenas empatou por 2 a 2 com o vice-lanterna SPAL, fora de casa. Mattia Valoti e Sergio Floccari marcaram para o time mandante no primeiro tempo, quando a equipe rubro-negra perdeu um pênalti com Hakan Calhanoglu. E Rafael Leao e Francesco Vicari (contra) decretaram a igualdade no segundo tempo. Assim, o Milan chegou aos 43 pontos, na sétima colocação, a dois do sexto Napoli. Já o SPAL chegou aos 19, a sete de deixar a zona da degola.

Nos outros jogos do dia, Bologna (11º) e Cagliari (9º) empataram por 1 a 1, o Sassuolo (12º) bateu a Fiorentina (13º) por 3 a 1, o Verona (8º) derrotou o Parma (10º) por 3 a 2, e a Sampdoria (15º) fez 2 a 1 no Lecce (18º).