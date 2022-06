Inter de Milão oficializa a volta do atacante Lukaku: 'Estou muito feliz aqui'

A Inter de Milão anunciou um reforço de peso para o seu ataque nesta quarta-feira. O atacante belga Romelu Lukaku está de volta ao clube. O artilheiro, que pertence ao Chelsea, foi cedido por empréstimo após uma passagem sem brilho pelo futebol inglês. O período do novo vínculo vai até junho de 2023 e no contrato não está prevista a obrigação de compra.

A volta do jogador foi bastante comemorada pelo clube italiano, que compartilhou um vídeo em seus canais oficiais onde o presidente do clube, Steven Zhang, aparece ao lado do astro dizendo que "o chefão está de volta."

Leia Também Richarlison lança linha de cards colecionáveis em NFT com experiência para fã conhecer atacante

Ao desembarcar em Milão, o atleta foi festejado por milhares de torcedores. Ele já realizou exames médicos e assinou o contrato. O número que vai usar também foi definido: o belga vai vestir a camisa 90. Em sua chegada, Lukaku deu o tom da sua nova fase em terras italianas. "Estou muito feliz aqui".

Na operação que envolveu o retorno do jogador, a Inter vai arcar com pagamento integral do seu salário. De acordo com os jornais italianos, o clube de Milão desembolsou oito milhões de euros (algo próximo de R$ 44,2 milhões) pelo empréstimo. Esse montante pode subir no caso de o jogador atingir metas estipuladas em contrato.

Nos dois anos que jogou com a camisa da Inter, Lukaku entrou em campo em 95 jogos oficiais e balançou as redes 64 vezes. Nesta passagem, além do título do Campeonato Italiano de 2020/2021, ele ainda foi eleito o melhor jogador da competição.