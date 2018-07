Inter de Milão oficializa Gabriel e confirma contrato por cinco temporadas

A Inter de Milão oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante Gabriel, do Santos. Em nota divulgada em seu site oficial, o clube italiano informou que o jogador brasileiro assinou contrato até junho de 2021.

"Gabriel Barbosa Almeida recebeu um presente bônus hoje depois de oficializar a assinatura de contrato como jogador da Inter em seu aniversário de 20 anos. O atacante brasileiro se mudou para Milão depois de disputar quatro temporadas pelo Santos, onde conquistou o bicampeonato paulista em 2015 e 2016", escreveu.

A nota destacou também as convocações de Gabriel para a seleção brasileira desde as categorias de base até chegar à principal. Ainda lembrou que o centroavante participou da conquista da inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio.

Gabriel foi à Itália na última semana, quando acertou verbalmente o acordo com a Inter de Milão. Voltou ao Brasil no sábado para formalizar a saída do Santos. No domingo, ainda teve tempo para entrar em campo e se despedir da torcida com uma derrota por 1 a 0 para o Figueirense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Para ficar com o atacante da seleção brasileira, a Inter de Milão fez uma proposta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 91 milhões). O Santos nada pode fazer, pois uma cláusula contratual obrigava o clube a liberar o jogador com qualquer proposta que superasse os R$ 64 milhões.

Maior revelação da tradicional base santista desde Neymar, o atacante estreou pelo profissional em maio de 2013, quando tinha apenas 16 anos, no empate com o Flamengo por 0 a 0, em Brasília. Curiosamente, essa foi a última partida de Neymar pelo Santos antes de se transferir ao Barcelona.

Desde então, Gabriel confirmou as expectativas e se tornou um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Além do ouro olímpico no Rio-2016, ele foi convocado à seleção principal por Tite na última semana para os dois próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.