Inter de Milão pensa em substituir Leonardo por Guardiola ou Mourinho

ROMA - A Inter de Milão cogita contratar o português José Mourinho ou o espanhol Pep Guardiola para substituir o brasileiro Leonardo como técnico do clube italiano, assim que esta temporada acabar, informa nesta quinta-feira a imprensa local.

A humilhante goleada por 5 a 2 que a Inter levou em casa na terça-feira passada do Schalke 04, somada à derrota por 3 a 0 sofrida para o rival Milan, soou os alarmes do clube italiano e despertou críticas entre os torcedores da equipe.

Embora o presidente do clube, Massimo Moratti, tenha reiterado sua confiança em Leonardo, a imprensa esportiva italiana sinaliza há dias uma mudança no comando do elenco milanês no fim da atual temporada do futebol europeu, no meio do ano.

"Às vezes, as coisas que parecem impossíveis por alguma razão se tornam mais fáceis. Vamos tentar transformar essas derrotas em energia positiva", disse Moratti em declarações aos jornalistas, divulgadas nesta quinta-feira pelo jornal La Repubblica.

Ele se reuniu com Leonardo após a derrota contra o Schalke e expressou sua confiança no brasileiro, o que contrasta com a informação desta quinta-feira de que Moratti estuda contratar Mourinho ou Guardiola para comandar a equipe.

"O brasileiro sairá no final da temporada. Moratti pensa em José (Mourinho) e em Guardiola, em quem a Roma também está interessada", estampa a manchete do jornal esportivo Corriere dello Sport.