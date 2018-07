Inter de Milão perde a 3a seguida; Napoli bate a Fiorentina

Já o Napoli fez 3 x 0 na Fiorentina, com dois gols do atacante uruguaio Edinson Cavani e outro do argentino Ezequiel Lavezzi no outro jogo do dia na rodada do Campeonato Italiano.

A Inter, que conquistou apenas um ponto dos últimos 15 disputados, dominou a maior parte do jogo, mas acabou tomando três gols da equipe que está na 16a colocação entre os 20 clubes do torneio.

Marco Di Vaio marcou duas vezes em dois minutos, pouco antes dos 30 minutos, e Robert Acquafresca fez 3 x 0 no segundo tempo.

A partida terminou com um coro da torcida "José Mourinho", o atual técnico do Real Madrid que levou a Inter aos títulos do Campeonato Italiano, Copa da Itália e Liga dos Campeões.

Com o resultado, a Inter caiu para o sexto lugar, com 36 pontos em 24 jogos, enquanto o Napoli subiu para quinto, com 37.