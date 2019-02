Inter de Milão perde do Bologna em casa e volta a tropeçar no Italiano

A Inter de Milão voltou a decepcionar o seu torcedor. Neste domingo, mesmo atuando em casa, o time foi surpreendido no San Siro e perdeu por 1 a 0 para o Bologna, que luta contra o descenso, no duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Italiano.

Foi o quarto tropeço consecutivo da Inter, que havia empatado com o Sassuolo e perdido para o Torino em seus compromissos anteriores no Italiano e sido eliminado nos pênaltis pela Lazio na Copa da Itália, na quinta-feira. Assim, segue com 40 pontos no Nacional, em terceiro lugar, e agora mais ameaçado por clubes que brigam por classificação à Liga dos Campeões da próxima temporada.

A vitória deste domingo foi um respiro para o Bologna. Em queda livre, o time não ganhava no Italiano desde a sétima rodada. E com o fim do jejum, chegou aos 17 pontos, em antepenúltimo lugar, a um do Empoli, o primeiro clube fora da zona da degola.

No duelo no San Siro, os times apostaram em jogadores brasileiros no seu sistema defensivo. A Inter teve Dalbert como titular da sua lateral esquerda, enquanto a dupla de zaga do Bologna foi formada por Danilo e Lyanco. E o único gol do jogo foi marcado pelo paraguaio Federico Santander, aos 32 minutos do primeiro tempo, de cabeça, após cobrança de escanteio.

Também neste domingo, Udinese (16ª colocada, com 19 pontos) e Fiorentina (nona, com 31), empataram por 1 a 1. Os gols da partida saíram no segundo tempo. Jens Stryger Larsen abriu o placar para a equipe de Údine aos 11 minutos e Edimilson Fernandes igualou aos 20.

O duelo entre Genoa (13º, com 24 pontos) e Sassuolo (11º, com 30) também terminou empatado em 1 a 1. Filip Djuricic colocou o Sassulo em vantagem aos 28 minutos do primeiro tempo e Antonio Sanabria marcou ao 41 para o time de Gênova.