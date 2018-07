Inter de Milão perde do Bremen e fica em 2o lugar no grupo

Já classificada para as oitavas de final, a Inter, que terminou em segundo lugar atrás do Tottenham Hotspur, poupou seus principais jogadores para o Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, neste mês.

Sebastian Proedl abriu o placar para o Bremen, já eliminado após uma temporada europeia decepcionante, aos 38 minutos.

O austríaco Marko Arnautovic, que jogou pela Inter por empréstimo no último ano, ampliou no início do segundo tempo, e Claudio Pizarro selou a vitória alemã.

Na outra partida do grupo, Twente Enschede e Tottenham Hotspur empataram em 3 x 3.

O Twente está classificado para a Liga Europa.