Inter de Milão perde e fica longe da luta por título do Italiano

LECCE - A sequência de sete vitórias da Inter de Milão no Campeonato Italiano foi interrompida de forma inesperada neste domingo, 29. Fora de casa, a equipe perdeu para o Lecce por 1 a 0, em partida válida pela 20ª rodada, e ficou mais longe da luta pelo título nacional. O único gol da partida saiu ainda no primeiro tempo e foi marcado por Giacomazzi, aos 40 minutos.

Com o tropeço, a Inter de Milão permanece com 35 pontos no Campeonato Italiano, em quinto lugar, nove pontos atrás da líder Juventus. Já o Lecce, que luta contra o rebaixamento, conseguiu apenas a sua quarta vitória na competição, e ocupa a antepenúltima colocação, com 16 pontos.

A Lazio se aproveitou do tropeço da Inter de Milão para alcançar a quarta posição no Campeonato Italiano, com 36 pontos. Fora de casa, a equipe de Roma derrotou o Chievo Verona por 3 a 0. O brasileiro Hernanes abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. O alemão Miroslav Klose definiu o triunfo com gols aos 43 e 44 minutos da etapa final.

Em casa, a Roma apenas empatou por 1 a 1 com o Bologna, com gols de Pjanic e Di Vaio. O tropeço diminuiu as chances de classificação da equipe para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, já que o time ocupa a sexta colocação no Campeonato Italiano, com 31 pontos.

O Napoli também ficou distante da briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa ao perder para o Genoa por 3 a 2. Com o tropeço, a equipe permanece em sétimo lugar, com 29 pontos. Palacio, duas vezes, e Gilardino marcaram para o time de Gênova, que foi vazado por Cavani e Lavezzi.

Com gols de Igor Budan, o Palermo venceu o lanterna Novara por 2 a 0 e está em oitavo lugar, com 27 pontos. A Fiorentina venceu o Siena por 2 a 1, em casa, com gols de Jovetic e Natali. Calaio marcou para o time visitante. Com o resultado, a equipe de Florença subiu para o décimo lugar no Campeonato Italiano, com 25 pontos. Também neste domingo, o Atalanta bateu o Cesena, fora de casa, por 1 a 0.