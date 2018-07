Inter de Milão perde, Fiorentina faz 10 e Borussia Dortmund vence em amistosos

A Inter de Milão iniciou nesta quinta-feira os amistosos de pré-temporada em Brunico, na Itália. Com a presença dos brasileiros Dodô e o volante Felipe Melo, o time foi surpreendido pelo CSKA Sofia, da Bulgária, por 2 a 1. O técnico Roberto Mancini aproveitou a partida para testar os jogadores e colocou todos os relacionados para jogar. O meia argentino Banega, recém-contratado, não participou do amistoso e ainda não tem data para estrear.

No primeiro tempo, com o time principal e a presença do lateral e volante brasileiros, a Inter de Milão viu o adversário abrir o marcador com Arsenio, aos 10 minutos. Quatro minutos mais tarde, conseguiu empatar com o atacante argentino Palácio.

Os italianos tiveram a chance de virar com Pinamonti, que perdeu um pênalti. Com a mudança dos 11 titulares na etapa final, a Inter de Milão sofreu o segundo gol aos 10 minutos com Yordanov e não conseguiu reagir.

Em outro amistoso disputado nesta quinta-feira, a Fiorentina fez 10 a 1 no Trentino Team. Rossi, com três gols, foi o principal artilheiro do jogo. Baez e Zarate fizeram dois. Diakhate, Chiesa e Ilicic completaram a goleada.

O Borussia Dortmund venceu o St. Pauli, da segunda divisão alemã, por 3 a 2. O atacante congolês Aubameyang foi o principal destaque da partida ao marcar dois gols - Mangala completou a vitória. Empen, que marcou duas vezes, descontou.

O Sporting Lisboa derrotou o Stade Nyonnais, da Suíça, por 3 a 1, fora de casa, com gols de Alan Ruiz, João Pereira e Jefferson Nascimento - Salihaj descontou. Benfica e Vitória de Setúbal ficaram no empate sem gols pelo torneio amistoso Algarve Football Cup. A partida teve uma curiosa disputa de pênaltis que terminou em igualdade de 3 a 3.