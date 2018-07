Inter de Milão pode oferecer 30 milhões de euros por Carlos Tévez

ROMA - A Inter de Milão está disposta a oferecer 30 milhões de euros (cerca de R$ 68,5 mi) ao Manchester City pelo atacante argentino Carlos Tévez, assegura nesta terça-feira o diário esportivo italiano Corriere dello Sport.

Segundo o periódico, que no fim de semana informou sobre uma suposta reunião entre o próprio Tévez e representantes da Inter, o jogador argentino já chegou a um acordo com os 'citizens' para deixar o clube ao fim da temporada.

O Corriere dello Sport, que assegura que o Real Madrid também quer Tévez, afirma que a Inter está disposta a oferecer 30 milhões de euros e descontos nas bonificações previstas no contrato do italiano Mario Balotelli, que chegou ao Manchester City procedente do clube italiano.

Além disso, indica o jornal, o clube de Milão está disposto a abandonar a disputa pela contratação do atacante chileno Alexis Sánchez, que atualmente joga na Udinese e que é pretendido pelo treinador do Manchester City, Roberto Mancini.

Com a ida de Tévez para Milão, a Inter estaria disposta a ceder ao Genoa o atacante argentino Diego Milito, de 31 anos, e também a negociar o macedônio Goran Pandev, de 27.

Segundo o periódico, a Inter já fechou com o Libertad (PAR) a aquisição do paraguaio Rodrigo Alborno, de 17 anos, no fim da temporada. O clube também assegura que segue interessado no jovem brasileiro Gabriel Appelt Pires, também de 17 anos, que atualmente joga no Resende.