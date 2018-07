Inter de Milão promete nova investida para contratar Tevez

MILÃO - O Milan parecia estar perto de fechar a contratação de Carlitos Tevez, mas a negociação sofreu uma reviravolta na quinta-feira, quando o brasileiro Alexandre Pato não aceitou proposta do Paris Saint-Germain e resolveu ficar no clube italiano. Agora, o caminho está livre para a Inter de Milão, que promete fazer nova investida pelo atacante argentino.

Os dois rivais de Milão estavam disputando a contratação de Tevez, que está sem clima para continuar no Manchester City e procura um novo clube para jogar. O Milan aparecia em vantagem nessa briga e já tinha tudo certo para fechar negócio, mas dependia do dinheiro da venda de Pato para o Paris Saint-Germain para poder investir no atacante argentino.

Como Pato resolveu ficar, a direção do Milan praticamente desistiu da contratação de Tevez. Agora, é a Inter quem parece estar perto de conseguir o reforço argentino. "Vamos conversar sobre isso na próxima semana", avisou o presidente do clube, Massimo Moratti, confirmando que irá procurar a direção do Manchester City para fazer nova investida pelo jogador.

Tanto Milan quanto Inter buscam o empréstimo de Tevez até o final da atual temporada, para, depois disso, acertar a contratação definitiva do jogador. O Manchester City estaria exigindo cerca de 25 milhões de euros para negociar o argentino, que está sem jogar desde setembro, quando arrumou confusão no clube inglês, o que vem forçando sua saída de lá.