Inter de Milão propõe contrato de R$ 165 milhões a Diego Simeone

A Inter de Milão não poupara esforços para contratar um treinador de ponta para a próxima temporada segundo a imprensa italiana. Pouco mais de uma mês depois de especularem Antonio Conte, agora o alvo para substituir Stefano Pioli é um velho conhecido: Diego Simeone.

De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a equipe vai oferecer um contrato de cinco anos ao argentino, no valor total de R$ 165 milhões. No último mês, Simeone garantiu que vai permanecer no Atlético de Madrid.

"Pense só nisto, se quisesse ir para outro clube, teria 35 milhões de razões. Trinta e cinco milhões de razões! E não fui porque não quis. Porque não quero. Porque ainda me sinto identificado com o que faço, com o clube, porque ainda tenho um enorme apego à equipa, porque entendo que ainda somos virgens. Não tenho dúvidas quanto a isso", explicou.

No entanto, o próprio treinador já disse anteriormente que um dia vai comandar a Inter de Milão, equipe onde jogou entre 1997 e 1999. "Não tenho absolutamente nada que comentar do meu futuro porque está muito claro: saibam que algum dia treinarei o Inter. Falo com (Javier) Zanetti no telefone e não tenho medo de dizer: um dia voltarei ao Inter porque deixei uma bela recordação", disse em dezembro de 2016.

Comparada por R$ 1 bilhão em junho de 2016 pelo grupo Suning, a Inter de Milão ocupa a sexta posição do Campeonato Italiano, com 56 pontos ganhos em 33 rodadas, e está fora da zona de classificação para as competições europeias em 2017/2017.