Inter de Milão relaciona Julio Cesar para o Mundial

Se Julio Cesar foi confirmado, o meia-atacante Philippe Coutinho está fora. Também com uma contusão muscular na perna direita, o ex-jogador do Vasco pode ficar afastado por mais três semanas e não teria condições de atuar.

A lista divulgada nesta segunda confirmou ainda a presença dos brasileiros Maicon, Lúcio e Thiago Motta, além de nomes consagrados da Inter de Milão, como Javier Zanetti, Wesley Sneijder, Samuel Eto''o e Diego Milito.

A Inter de Milão estreia no Mundial de Clubes no dia 15 de dezembro, um dia depois da primeira partida do Internacional na competição. A decisão será disputada no dia 18.

Confira os jogadores relacionados da Inter de Milão:

Goleiros - Julio Cesar, Luca Castellazzi e Paolo Orlandoni.

Defensores - Ivan Ramiro Cordoba, Javier Zanetti, Lucio, Maicon, Materazzi, Cristian Chivu, Simone Benedetti e Davide Santon.

Meias - Dejan Stankovic, Thiago Motta, Sneijder, Sulley Muntari, MacDonald Mariga, Cambiasso e Obiora Nwankwo.

Atacantes - Samuel Eto''o, Diego Milito, Pandev, Denis Alibec e Jonathan Biabiany.