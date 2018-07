Inter de Milão revela estar perto de acerto com zagueiro Vidic

MILÃO - A Inter de Milão deve ser o próximo destino do zagueiro Nemanja Vidic, de saída do Manchester United. Nesta quinta-feira, o presidente do clube italiano, Erick Thohir, revelou que a negociação para contratar o jogador sérvio está adiantada, mesmo que tenha evitado dar maiores detalhes.

"Eu não posso dizer outra coisa além de que o negócio por Vidic está 90% feito", disse o dirigente indonésio em entrevista ao site Fc Inter News. "Quando tudo estiver acertado, vamos fazer um anúncio. Não me obrigue a dizer qualquer coisa que ainda não seja concreta", completou.

Vidic ficará sem contrato com o Manchester United após o encerramento da temporada 2013/2014 do futebol europeu e revelou, no início de fevereiro, que vai deixar o clube inglês, encerrando uma boa passagem pelo time, iniciada em 2006, formando uma dupla de zaga de sucesso com Rio Ferdinand.