Inter de Milão revela interesse em Fabio Capello

Ainda na procura de um novo treinador após a ida de José Mourinho para o Real Madrid, a Internazionale de Milão espera acertar com o italiano Fabio Capello, que comandará a seleção inglesa durante a Copa do Mundo da África do Sul.

O desejo de fechar com Capello foi revelado nesta sexta-feira pelo presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti. "Capello é um dos nossos candidatos e ele certamente tem muito a nos oferecer", afirmou o dirigente nesta sexta-feira à Gazzetta dello Sport TV.

No início da semana, o treinador da Inglaterra garantiu que permaneceria focado na Copa do Mundo. E somente ao término da competição ele pretende definir o seu futuro. Capello já comandou anteriormente o Milan, grande rival da Inter de Milão.

Liderada por Mourinho, a equipe de Moratti conquistou a Liga dos Campeões na semana passada, ao derrotar na decisão o Bayern de Munique por 2 a 0.