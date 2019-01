Inter de Milão se reforça com lateral português do Southampton

A diretoria da Inter de Milão anunciou neste sábado a contratação do lateral-direito Cédric Soares. O jogador português estava no Southampton e foi cedido por empréstimo até o fim da temporada 2018/2019 do futebol europeu. O acordo de cessão dá para a Inter de Milão a possibilidade de aquisição do jogador junto ao Southampton por um valor não revelado.

Soares foi campeão da Eurocopa de 2016 pela seleção portuguesa, sendo titular na decisão contra a França, além de ter feito parte do grupo que participou da Copa das Confederações de 2017 e da Copa do Mundo de 2018. São 33 jogos disputados pela seleção nacional.

O lateral-direito, de 27 anos, estava no futebol inglês desde 2015, quando foi adquirido pelo Southampton junto ao Sporting Lisboa. E Soares também atuou pelo Académica em Portugal.

Na Inter, o português deverá disputar a titularidade com Sime Vrsaljko e Danilo D’Ambrósio. "Eu sonhei com isso por um longo tempo, é um equipe e um clube inacreditável e estou muito feliz por estar aqui. Eu acho que meu estilo de jogo é totalmente adaptável ao da Inter", afirmou o jogador português ao canal de vídeos da Inter.

O Southampton, que está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, afirmou que a decisão de negociar Soares se deu para "ajudar a alcançar o desejo de Ralph Hasenhuettl por um elenco mais enxuto".