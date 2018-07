Inter de Milão se reforça com zagueiro brasileiro ex-Parma

A Inter de Milão agora conta com mais um jogador brasileiro no seu elenco. Nesta sexta-feira, o clube italiano anunciou a contratação do zagueiro Felipe Dal Belo, que teve o Parma, time que passa por grave crise financeira, como última equipe. Ele assinou contrato até junho de 2015 e vestirá a camisa de número 26.

Apesar de ser brasileiro, Felipe nunca atuou no País. O jogador, de 30 anos, se formou nas divisões de base da Udinese e também passou por Fiorentina, Cesena, Siena e Parma, antes de ser anunciado como reforço da Inter de Milão, tendo construído toda a sua carreira no futebol italiano.

Na Inter de Milão, Felipe terá a companhia de outros quatro jogadores brasileiros: o lateral-direito Jonathan, o também zagueiro Juan, o lateral-esquerdo Dodô e o meia Hernanes.

Com uma campanha bastante irregular, a Inter de Milão ocupa apenas a oitava colocação no Campeonato Italiano, fora da zona de classificação para os torneios continentais da próxima temporada. O time também avançou às oitavas de final da Liga Europa e terá pela frente o alemão Wolfsburg.