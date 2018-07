Inter de Milão segura pressão, vence Roma e assume a liderança

Após se defender com todas as suas forças, com o goleiro Handanovic como melhor jogador em campo, a Internazionale arrancou uma vitória por 1 a 0 sobre a Roma, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, neste sábado, e ainda superou a rival no topo do Campeonato Italiano, em sua 11.ª rodada. O volante chileno Gary Medel foi o autor do gol do triunfo.

Com o resultado, a Internazionale chegou a 24 pontos, um a mais que a Roma, na ponta da tabela de classificação. No entanto, as equipes ainda são ameaçadas por Napoli e Fiorentina que somam 21 pontos, são melhores nos critérios de desempate e ainda não jogaram por esta rodada.

Na disputa entre o melhor ataque, Roma (25 gols), contra a melhor defesa, Internazionale (sete gols sofridos), os donos da casa souberam segurar o ímpeto adversário. Dzeko teve duas chances no início do primeiro tempo, mas parou nas mãos de Handanovic, aos 15 minutos, e viu a bola ser desviada por D''Ambrosio, aos 23.

Organizada atrás, com a defesa formada pelo brasileiro Miranda e pelo colombiano Jeison Murillo, a Internazionale foi eficaz na primeira chance que teve, já aos 30 minutos. Medel recebeu passe de calcanhar de Jovetic e chutou de longe, no canto direito do goleiro Szczesny, que não alcançou.

Na segunda etapa, a Roma fez de tudo para marcar, mas não soube como superar Handanovic. Em diversas oportunidades, o time visitante parou na bela atuação do goleiro. No principal lance do jogo, o arqueiro fez três defesas difíceis consecutivas e evitou o empate.

O ritmo frenético da Roma, no entanto, caiu a partir dos 28 minutos do segundo tempo, quando Pjanic foi expulso por colocar a mão na bola e receber o segundo cartão amarelo. Com um a mais, a Internazionale apenas administrou o resultado.