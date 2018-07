Inter de Milão só empata com a Sampdoria em casa A Inter de Milão decepcionou neste domingo e apenas empatou com a Sampdoria por 1 a 1, em casa, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano. O resultado deixou os atuais campeões nacionais na vice-liderança, com 15 pontos. Mas a equipe pode ser ultrapassada, já que Milan e Napoli se enfrentam na segunda-feira. Além disso, está quatro pontos atrás da líder Lazio. Já o time de Gênova chegou aos 11 pontos, na décima colocação.